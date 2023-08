LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | medaglia di bronzo per le Farfalle ai cinque cerchi!

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:56d’argento per la Spagna: 36.100 (D:20.2, A:8.350, E:7.550). 16:54 La giuria respinge il ricorso dell’Italia, c’è molta perplessità per questo punteggio, anche il pubblico spagnolo, molto competente, non è stato d’accordo con il divario trae Cina. 16:52 E’ il momento della Spagna, che a questo punto può andare anche a caccia dell’oro. 16:50 E’AAA! 35.850 per le(D:19.5, A:8.6, E:7.750), seconda posizione provvisoria e podio assicurato, stesso punteggio del Brasile, ma l’Italia ha un’esecuzione più alta. Emanuela Maccarani si è alzata immediatamente andando verso la giuria, con molta probabilità arriverà un ricorso. 16:48 CI SIAMOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Bravvissima Martina Centofanti a effettuare un recupero ...

...IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 18:30 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )...'Bordighera Summer Fun':Total Body alla Rotonda di Sant'Ampelio, fino al 3 settembre 10. Musicacon la 'Combriccola del Vasco', Vasco tribute band, Darsena di Arma, info 320 8124572 ......10 Ciclismo: Campionato Italiano Marathon Valsugana Wild Ride (replica) ore 17:45...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: le Farfalle cercano gloria nelle finali di specialità OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata all ...