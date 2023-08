LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | succede di tutto | inizia a piovere Clamoroso errore ai box della Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 15/72 Per il momento si procede senza problemi con le gomme slick, Piastri record in 1:16.041 Giro 15/72 Attenzione! Torna la pioggia in zona box! C’è il sole ma piove anche in maniera forte! Giro 14/72 Hamilton è 16° a 39.6, Russell addirittura 18° a 48.3. Giro 14/72 Norris di nuovo record in 1:16.200 guadagna 2 secondi su Leclerc che proprio non va Giro 14/72 Leclerc non va, nel solo T1 perde 8 decimi da Norris che lo precede. Sainz record in 1:16.472 Giro 13./72 Sainz passa Zhou ed è quinto, mentre Norris 12° piazza il record in 1:16.654 Giro 13/72 Perez rientra ai box cambio gomme di 2.6. Esce alle spalle di Verstappen ed è secondo. Poi Alonso, Gasly e Sainz. Leclerc è 13° a 31.3. Giro 12/72 Perez con le intermedie ha 21.2 su Verstappen. Saranno sufficienti in occasione del cambio gomme? Giro 12/72 ...