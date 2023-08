LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | piove a dirotto | bandiera rossa! Sainz quarto | sbaglia Perez

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 65/72 Tutti i piloti rientrano ai box. Verstappen attende le decisioni della direzione gara con la nona vittoria consecutiva in tasca… Giro 64/72 SUCCEDE DI TUTTO A ZANDVOORT!!!!!!!! Pioggia torrenziale! Condizioni impossibili e gara sospesa. Difficile pensare che si ripartirà a breve… Giro 64/72 Verstappen monta le full wet mentre la pioggia è torrenziale! Alonso è secondo poi Gasly ed è!!!!!!!!! Giro 64/72 Attenzione!!!!!!! Verstappen ai box mentre Zhou è a muro in curva 1!!! Giro 64/72FORTISSIMO!!!!!!!! La gara è a rischio neutralizzazione! Giro 63/72 Ocon ha provato l’azzardo delle full wet ma, al momento nonfortissimo ovunque. Attenzionein curva 1!!! ...