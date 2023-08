LIVE Canoa velocità | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tacchini Casadei fuori dal podio ma con la carta Olimpica

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:07 Programma che procede con la finale del K2 500 femminile. Di seguito la start list: Spagna Svezia Danimarca Germania Polonia Belgio Francia Gran Bretagna Nuova Zelanda 12:04 Rimonta non veemente come di consueto per. Gli azzurri si fermano al settimo posto, ma quantomeno ottengono l’atteso pass Olimpico per Parigi 2024. Oro Alla Germania di Kretschmer/Hecker, argento Cina, bronzo Spagna. 12:01 Passaggio lento ed ultima posizione a metà gara degli azzurri, che ci hanno abituato ad una seconda frazione in rimonta. Al comando per ora i padroni di casa della Germania seguiti da Romania e Francia. 11:59 Partiti. Italia in acqua 9. Questa la start list completa: Francia Repubblica Ceca Polonia Germania Spagna Romania Cina Ungheria Italia 11:56 Ci siamo. E’ il ...

... Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio ore 00:45: C.ti Mondiali Sprint e ParaFinali ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Tocco: "Grande successo per tutta la Sardegna" Di: Redazione SardegnaTrionfo per Victoryia Pistis Shablova ai mondiali di kayak nella specialità 200 metri classe ...Foto Federazione Italiana...... Elisabetta Caporale Studio: Luca Di Bella ore 12:45: C.ti Mondiali Sprint e Para...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Canoa velocità, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tacchini/Casadei inseguono la finale nel C2 500 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di canoa velocità. A Duisburg (Germania) sono in programma diverse s ...Ai Mondiali di canoa a Duisburg, l'Italia ha conquistato una storica medaglia d'oro nel C2 1000 metri, il risultato più importante per questa specialità della canadese - che non sarà nel programma dei ...