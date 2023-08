LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Faniel prova a stupire nella maratona

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DEIDIDI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI7.12: Cinesi e messicani nelle prime posizioni del gruppo, andatura non proibitiva 7.07: Iniziano a staccarsi diversi atleti in coda al gruppo. Giornata calda e umida, come le giornate precedenti. Anche il clima è un fattore in questa gara 7.04: Primo km a 2’57” per Bat-Ochir, il gruppo insegue a una decina di secondi 7.01. Subito azione del mongolo Bat-Ochir,nelle prime posizioni del gruppo 7.00: Partita la gara! 6.59: Questi i protagonisti della, la gara con più iscritti al Mondiale di Budapest: Joaquin ARBE ARG 2:09:36 Omar HASSAN ART 2:12:29 2:14:21 ...