LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Chiappinelli nel gruppo di testa dopo un’ora di gara!

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DEIDIDI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI8.00.di corsa, inKiplagat, mezza maratona vicina, altra picola accelerazione che potrebbe fare male a qualcuno 7.59: Rientrati gli azzurri neldi7.58: Famniel e Meucci provano lentamente a rientrareil momento di difficoltà ma i segnali non sono particolarmente positivi 7.56: Stupisce la difficoltà di Faniel perchè il ritmo non è indiavolato 7.54: E’ l’ugandese Kwemoi adesso a fare l’andatura,che si allunga leggermente, meucci e Faniel si staccano daldi ...

Canoa : C.ti Mondiali Sprint e Para Canoa Finali 3a Giornata (replica) ore 02:30 La diretta testuale della maratona maschile dei Mondiali di atletica leggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Dopo la gara riservata alle donne, tocca agli uomini cimentarsi sulla ...

Mondiali, le staffette 4x400 azzurre in finale Sky Sport

Campionati Mondiali Tutto quello che c'è da sapere sulla Maratona dei Mondiali di Budapest 2023 di domenica 27 agosto. Sono 3 gli azzurri al via . L'appuntamento è per domenica 27 agosto con… Leggi ...Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Gli azzurri – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – sono secondi in ...