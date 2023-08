LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | c’è la maratona | serata con le 4×400

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della nona giornata deidi Budapest– La presentazione della nona giornata di Budapest– Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – Il calendario deidi Budapest – Tutti gli orari degli azzurri in gara giorno per giorno – Le misure di qualificazione – Le nuove regole introdotte a BudapestBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella nona e ultima giornata di gare del Mondiale dileggeradi Budapest in Ungheria. Si chiude un Mondiale che si farà ricordare! Sulle rive del Danubio sono stati dieci giorni di grandi emozioni, sono arrivate conferme ...