LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | attaccano gli africani | gli azzurri si staccano

(Di domenica 27 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DEIDIDI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI8.32: Restano in sei davanti, due ugandesi, Kiplangat e Kissa, tre etiopi, Tola, Gebresilase, Kitachew e il keniano Kiplagat 8.30. L’ugandese Kiplangat prende qualche metro di vantaggio, gli etiopi si mettono all’inseguimento, ritmo alto, gruppo sbriciolato 8.29: Di nuovo Kiplagat davanti e Chiappinelli si stacca dal gruppo di testa 8.28: Meucci si riavvicina al gruppo di testa, sta tenendo comunque un ritmo elevato, Faniel invece sembra più in difficoltà 8.26: Sono circa 25 gli atleti nel gruppo di testa, per l’Italia c’è Chiappinelli che finora ha fatto una gara gagliarda 8.23: Chiappinelli rientra nei ranghi, etiopi in ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: si parte con la maratona. L'Italia difende la top10 nel medagliere OA Sport

