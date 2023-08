L’Italia approfitterà degli sforzi dell’India nel guidare il Sud del mondo?

(Di domenica 27 agosto 2023) Il XV summit dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) si è concluso con l’attesa espansione del blocco e l’annuncio di nuovi membri. A partire dal primo gennaio 2024, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran, Argentina ed Egitto si uniranno al blocco come nuovi membri. L’espansione è stata così controversa, con la Cina che cercava di arruolare nel gruppo i suoi alleati, tra cui il Venezuela, che il primo ministro indiano ha quasi annullato la sua partecipazione di persona a questo summit in Sudafrica. Mentre l’inclusione dell’Iran dà al gruppo una svolta anti-occidentale, gli altri nuovi membri bilanciano l’inclusione dell’Iran e offrono all’India un forte sostegno per continuare a far parte del blocco senza dover piegarsi alle richieste della Cina. Modi ha quasi raggiunto l’ingresso dell’Unione Africana nel G20 durante la presidenza. ...

