L'ispezione fantasma e il ritardo sospetto. E spunta la pista del "macellaio" di Putin

Inoltre poco prima del viaggio due presunti acquirenti dell'aereo si erano presentati per un'del velivolo, come riporta il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets. Avrebbero presentato le ...Era un 15 metri battente bandiera francese, senza nessuno a bordo: la zattera di salvataggio era al suo posto, ma una rapidafaceva trovare l'ancora prodiera calata e appennellata, segno ...Era un 15 metri battente bandiera francese, senza nessuno a bordo: la zattera di salvataggio era al suo posto, ma una rapidafaceva trovare l'ancora prodiera calata e appennellata, segno ...

L'ispezione fantasma e il ritardo sospetto. E spunta la pista del ... ilGiornale.it

Inoltre poco prima del viaggio due presunti acquirenti dell'aereo si erano presentati per un'ispezione del velivolo, come riporta il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets. Avrebbero presentato le ...Intervento della guardia costiera davanti all'isola di Capraia (Livorno) domenica notte per una barca a vela alla deriva e senza equipaggio segnalata da un pescatore che parlava di luci fioche sottoco ...