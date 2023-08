Lindstrom al Napoli | contratto fino al 2028 per 2 | 5 milioni l’anno Schira

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 agosto 2023) Dopo la Germania sono arrivate da più parti conferme sull’operazione che ilavrebbe chiuso percon l’Eintracht Prima Fabrizio Romano Ilè vicino all’accordo per ingaggiare Jesper Lindstrøm dall’Eintracht — mentre l’accordo è in fase di finalizzazione Il direttore dell’Eintracht Markus Krösche: “Sì, presto potrebbe succedere qualcosa per quell’accordo”.are closing in on deal to sign Jesper Lindstrøm from Eintracht — as agreement is being finalised Eintracht director Markus Krösche: “Yes, something could happen soon for that deal”. pic.twitter.com/ZWbevdNQBY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023 Poi anche Sky #, in chiusura l’arrivo di #https://t.co/qS7ZXRgkWr — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2023 Nicolo ...