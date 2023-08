Il previsto peggioramento delle condizioni meteo - marine che annunciano un rinforzo del moto ondoso e dei venti ha fatti slittare l'arrivo a Genova della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée che .... È scattata alle 7.00 l'allerta arancione per temporali su tutta la, il livello massimo per questo tipo di evento,in vigore almeno fino a mezzanotte.Per la giornata di domani è quindiun'allerta meteo arancione a causa dei temporali sulla Lombardia e la. Si prevede anche un' allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su:...

Liguria, prevista tempesta in mare dirotta nave profughi - Notizie ... Agenzia ANSA

Il previsto peggioramento delle condizioni meteo-marine che annunciano un rinforzo del moto ondoso e dei venti ha fatti slittare l'arrivo a Genova della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée che h ...L’estate in Liguria si rompe nel modo più brusco, e preoccupante, con l’allerta, massima, per temporali «forti, organizzati e autorigeneranti», descrive Arpal, di colore arancione, su tutta… Leggi ...