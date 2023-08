Ligue 1 2023 2024 | vince ancora il Reims | Lille ko contro il Lorent

(Di domenica 27 agosto 2023) Oggi si è conclusa la terza giornata di. Seconda vittoria consecutiva per ilche batte in trasferta 3-1 il Montpellier. Match subito in discesa per gli ospiti con le reti di Abdelhamid e Teuma all’8? e al 41?. Al Tamari accorcia le distanza a fine primo tempo ma Teuma firma la doppietta personale al 56?. Brutto ko per ildi Paulo Fonseca, che cade in casa del Lorient per 4-1. Abergel al 9? e Ponceau al 10? portano avanti i padroni di casa. David riapre tutto al 56? ma Faivre e Le Goff chiudono la pratica tra il 62? e il 67?. Pareggiano Nizza e Lione e Rennes e Le Havre. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Farioli mentre primo punto in stagione per i ragazzi di Blanc. Vittoria in trasferta del Metz, che batte il Clermont 1-0 grazie al gol decisivo di Mikautadze al ...

Il Psg ha fallito un'altra volta in Europa e ha vinto la1 per un soffio. E al termine della ... Ma quest'annoè stato per i qatarioti un momento di rigerarchizzazione geopolitica, sia nel ...Tra i principali campionati europei già giocata in1 Rennes - La Havre finita 2 - 2 mentre in ... PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 AGOSTORisultati aggiornati in tempo reale sulle partite ...Il match valido per la terza giornata della1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta ...

L'intelligenza artificiale svela la classifica della Ligue 1 2023/24 90min IT

la partita, valida per la 3ª giornata della Ligue 1 francese, vedeva infatti contrapporsi due compagini il cui inizio di campionato è stato caratterizzato da un andamento poco entusiasmante, con il ...Vittorie di Metz, Reims e Strasburgo nelle tre gare pomeridiane della 3/a giornata di Ligue 1. Il Metz supera per 1-0 il Clermont in trasferta, il Reims ...