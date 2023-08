Liga 2023 2024 | secondo successo del Barcellona | pirotecnico 4-3 in casa del Villarreal

(Di domenica 27 agosto 2023) Il, dopo la falsa partenza, centra la sua seconda vittoria consecutiva contro ilnel match valevole per la terza giornata di: decisive le reti realizzate da Gavi, Frankie De Jong, Ferran Torres e Robert Lewandowski, che rendono vane le reti di Foyth, Sorloth e Baena. In virtù di questogli uomini guidati da Xavi salgono a 7 punti in classifica ed inseguono il Real Madrid a punteggio pieno, mentre il sottomarino giallo resta a metà classifica a quota 3. Ottimo avvio di partita da parte del, che va in vantaggio dopo 12? con Gavi e tre minuti più tardi raddoppia con De Jong. Al 26? ci pensa Foyth a riaprire la contesa, mentre Sorloth a pochi minuti dall’intervallo firma il gol del pareggio. Nella ripresa Baean ...

I consigli del giorno 28 agostosono dedicati ai posticipi di Serie A ee alla Copa de laProfesional argentina Lunedì 28 agosto si giocano i posticipi di Serie A e die si gioca per la Copa della..." Se acabò ", "è finita": questo è il motto che negli ultimi giorni è diventato simbolo del sostegno a Jenni Hermoso, la giocatrice a cui il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , ha ......League Newcastle - Liverpool delle 17.30 e allo stesso orario troviamo Bayern Monaco - Augsburg per la Bundesliga e Villarreal - Barcellona per la. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 AGOSTO...

Lo studio individua nell'infezione da Covid la discriminante principale per gli infortuni muscolari nei calciatori di serie A ...Gli uomini mercato del Napoli sono a lavoro per rafforzare la rosa di Rudi Garcia, per poter difendere il tricolore sul petto. Il calciomercato si avvicina al termine ma il Napoli continua a lavorare ...