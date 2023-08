L' espulsione di Pozzecco | poi lo sfogo nel tunnel | guarda cosa è successo

espulso nel secondo quarto della sfida che l'Italia sta giocando contro la Repubblica Dominicana al Mondiale di Manila. Succede tutto ...... gira maledettamente al 18' con l', per doppio fallo tecnico,Gianmarco. Un netto sfondamento di Towns tramutato dagli arbitri (tre europei: un lettone, uno spagnolo e un greco) in ...La gara è nervosa, gli arbitri fischiano in maniera discutibile e il ctrimedia due falli tecnici:quando il secondo periodo non è ancora finito. L'Italia prova ad allungare (34 - ...

Pozzecco è una furia! Proteste, doppio tecnico ed espulsione. Ecco cos’è successo La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – L’Italia viene sconfitta dalla Repubblica Dominicana che si impone 87-82 a Manila oggi 27 agosto nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A ai Mondiali di basket 2023. La Nazi ...ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA 82-87 (19-13; 39-38;56-69) Italia: Spissu 17, Tonut 8, Fontecchio 13, Polonara 10, Melli 6; Datome 8, Pajola 4, ...