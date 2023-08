Lesa Cup | vince Tabur In doppio titolo a Noce e Virgili

Il francese Clement Tabur, classe 2000 e numero 280 del mondo, ha conquistato alla, ITF da 25 mila dollari, il suo settimo titolo in carriera nel circuito. Campione junior in doppio all'Australian Open 2018 con Hugo Gaston, fresco di prima finale Challenger persa a Todi ...In una finale tutta straniera, il francese Clement Tabur ha vinto ladi tennis (da testa di serie numero 1) superando il tedesco Tim Handel (7) con il punteggio di 3 - 6, 6 - 4, 6 - 1 e confermando le sue qualità che potrebbero garantirgli un ingresso in ...In contemporanea altri giocatori che fanno base alla Galimberti Tennis Academy, nelle strutture del Queen's Club di Cattolica, si sono messi in luce nella "", torneo Future ITF (terra, 25.000 ...

La Lesa Cup parla francese: Tabur batte il tedesco Handel in finale varesenews.it

Il francese Clement Tabur, classe 2000 e numero 280 del mondo, ha conquistato alla Lesa Cup, ITF da 25 mila dollari, il suo settimo titolo ...Nel doppio successo di Noce e Virgili al termine di un match tiratissimo In una finale tutta straniera, il francese Clement Tabur ha vinto la Lesa Cup di tennis (da testa di serie numero 1) superando ...