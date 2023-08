Leo Messi ancora in gol | Inter Miami vince a New York – Video

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Leoin gol anche nella MLS. Il fuoriclasse argentino dell', dopo le reti messe a segno nella US Open Cup, si presenta anche in campionato realizzato il gol del 2-0 nella vittoria sul campo dei NewRed Bulls., entrato dalla panchina attorno al 60', chiude i conti all'88' appoggiando in rete il pallone al termine di una splendida azione manovrata nell'area avversaria. Per vedere il fuoriclasse argentino, sugli spalti gremiti si sono presentati oltre 21mila spettatori. Affari d'oro per i bagarini, con biglietti rivenduti a 1.000 dollari prima del fischio d'inizio., sbarcato ail 21 luglio, finora ha segnato 10 gol in 7 partite. L'nonva in campionato ...

in gol anche nella MLS. Il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami, dopo le reti messe a segno nella US Open Cup, si presenta anche in campionato realizzato il gol del 2 - 0 nella vittoria ...Commenta per primosi sta divertendo tanto all'Inter Miami: dà spettacolo, segna e fa vincere l'Inter Miami. Dopo avergli letteralmente consegnato la League Cup, il fuoriclasse argentino ha trovato anche la ...... e la sua bella prestazione di questa serata conferma ciò che era già chiaro dopo le partenze die Neymar: se c'è un principe al Parc, è lui. E, non a caso, fin dal suo primo pallone ...

Messi salva Miami dall'eliminazione al 97': è innocuo a metà campo, si inventa un assist irreale Sport Fanpage

Leo Messi in gol anche nella MLS. Il fuoriclasse argentino dell’Inter Miami, dopo le reti messe a segno nella US Open Cup, si presenta anche in campionato realizzato il gol del 2-0 nella vittoria sul ...Leo Messi segna anche al debutto in Mls. E l'Inter Miami torna a vincere dopo mesi pure in campionato. Dopo il successo in Leagues Cup gli Herons si godono il proprio fuoriclasse.