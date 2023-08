Le curiosità musicali del repertorio pop-rock sono troppe | eccone qui una piccola parte

(Di domenica 27 agosto 2023) Di ieri, di oggi, d’Italia e del mondo tante, tantissimele più o meno noteche brani delpop-sanno offrire all’ascoltatore avveduto:. Ragion per cui, e a partire da successi senza tempo quali White Christmas di Irving Berlin, proveremo qui a ricordarne giusto alcune tra le più remote. Interpretata dal celebre re dei crooner Bing Crosby, la canzone più natalizia di sempre offre infatti un profilo melodico per nulla scontato se considerato non solo il contesto produttivo, ma appunto il clamoroso successo di vendite a cui andrà progressivamente incontro: è proprio nell’incipit, in corrispondenza delle parole “I’m dreaming of a White Christmas”, che la voce si muove solo per semitoni, cromaticamente, con un tipo di andamento cioè che, se ...

... tutti i serviziaffidati alla banda musicale Città di Manfredonia; per il Matinée del 31, ... TRA le "" evidenziate nel programma pubblicato dal Comitato, quella che annuncia per le 17,...... negli anni ha mostrato la suasperimentando diverse forme sonore e artistiche. Nota per ...con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni, ...... degustazioni di sapori sicani e micro - performancedei ragazzi della Scuola di musica Lo ... Per ogni info oe per acquistare i coupon per le visite, le esperienze e le passeggiate, ...