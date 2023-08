Lazio | segnali da Marcelino per Guendouzi | intesa vicina

I bianconeri di Allegri, infatti, sono chiamati a confermare gli ottimilanciati a Udine, ..." Genoa (ore 20.45, Dazn e Sky) A completare la domenica di campionato, oltre a Fiorentina - ...Contro laha fatto bene chi ha giocato, chi è subentrato, ma pure coloro che non sono scesi in campo perché durante la settimana si sono impegnati per darmi dei'. Banda comunque ha ...Domenica 27 agosto si prosegue con i match delle 18:30 Fiorentina Lecce e Juventus Bologna , con gli uomini di Allegri chiamati a confermare ipositivi dell'esordio. In serata la...

Lecce-Lazio, Sarri: "Un brutto segnale, così non cresciamo" Sky Sport

“Pochi giorni fa alcuni detenuti si erano resi responsabili di aver incendiato dei materassi, provocando fumo acre nel reparto costringendo gli agenti anche alle cure per averne inalato sufficientemen ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.