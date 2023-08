Lazio | Sarri | 'Deve cambiare l'atteggiamento | alcuni vecchi hanno acciacchi e i nuovi non sono al top'

... match valido per la 2ª giornata di Serie A(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.. GENOA (3 -......(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio. GENOA (3 - 4 - 1 - 2): Martinez; ...Commenta per primo Il menu della domenica sera prevede, oltre al ritorno al Maradona del Napoli campione d'Italia in carica, anche la sfida tra due delle deluse della prima giornata: ladi, rimontata e sconfitta 2 - 1 a Lecce, e il Genoa di Gilardino, letteralmente spazzato via a domicilio dalla Fiorentina. In attesa dell' arrivo a Roma di Guendouzi dal Marsiglia ,...

FORMELLO - Lazio, i dubbi di Sarri: Lazzari rischia, Pedro verso il forfait La Lazio Siamo Noi

Prima della sfida contro il Genoa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di che cosa vorrebbe vedere di diverso rispetto alla gara di Lecce. Lazio, le parole di ...l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky. L'allenatore ha evidenziato i problemi che attualmente vede nella sua rosa. Le parole di Sarri Sarri ha esordito palrando di ciò ...