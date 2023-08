Lazio | Sarri ' col Genoa piccolo passo avanti dopo Lecce'

ROMA - Un inizio peggiore era difficile immaginarlo. Laperde pure la seconda partita della stagione. Dopo il ko contro il Lecce arriva l'1 - 0 ... Inizio in salita per, che sabato sfiderà il ..."Il ko contro il Genoa Rispetto a Lecce è un passo avanti, anche solo per l'atteggiamento". Lo ha detto Maurizio, tecnico della, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta (la seconda consecutiva in campionato) patita contro il Genoa. "All'inizio è stata una partita nervosa, ma dal 20' in poi ...Maurizio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida dell'Olimpico contro il Genoa Maurizio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della ...

Ancora una volta la Lazio esce sconfitta in questo inizio campionato perdendo per 0-1 in casa contro il Genoa. Maurizio Sarri è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo ...E che successo! Il suo Genoa ha vinto 1-0 all'Olimpico contro la Lazio grazie a un gol di Retegui. Seconda sconfitta consecutiva per Maurizio Sarri, che coincide con il pronto riscatto dei rossoblù ...