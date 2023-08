Lazio | per Guendouzi si chiude | ecco quando potrebbe arrivare

Laavrebbe messo sul piatto più soldi netti e l'obbligo di riscatto. E allora ci siamo, con il francese pronto ad arrivare a Roma. L'accordo con il giocatore, da circa 2,5 milioni più bonus, ...ROMA - Sbagliata la prima, ma non la seconda. Maurizio Sarri chiede di ingranare la marcia alla sua, con il Genoa bisogna vinceremettersi in cammino in campionato e conquistare i primi punti. Diversi i dubbi dell'allenatore a poche ore dal fischio d'inizio del match. Pedro, che ieri non ...Altro duro "esame di A" in casa: il tecnico del Grifone pensa di cambiare modulo e quattro uomini. Debutta Malinovskyi, fra 4 - 3 - 2 - 1 e 4 - 2 - 3 - 1. Punture ...

Mercato Lazio, per Guendouzi decisive le prossime 48 ore. E in Premier… Cittaceleste.it

Il tecnico vuole vincere in casa. Si porta dietro diverse incognite prima del fischio d’inizio fissato per le 20:45 ...Questa settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti per la partita contro il Genoa ... Contro il Genoa so che festeggerà le 100 partite da allenatore della Lazio: gli faccio i complimenti e gli ...