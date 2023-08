Lazio | Luis Alberto | “Dobbiamo essere più squadra”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 agosto 2023) “Non abbiamo cominciato bene nei primi venti minuti, li abbiamo lasciati giocare. Non si può dire nulla alla, abbiamo provato a far quel che dovevamo ma non abbiamo trovato il gol. È mancato solo quello per cominciare la rimonta, la traversa di Immobile e qualche occasione sprecata. Ora arrivano le partite difficili epiù: così torneremo a vincere”. Lo ha detto il centrocampista della, dopo la sconfitta contro il Genoa. “I nuovi? Si devono inserire, Kamada giocava diversamente, come pure Isakssen: mi piacciono loro, come anche Taty. Se giochiamo come oggi, con questa grinta e con la voglia di fare bene, sono tranquillo: ho fiducia nei miei compagni”, ha concluso, ai ...