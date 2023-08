Lazio-Genoa | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) All’Olimpico, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 traAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0:Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita0-0:In attesa delle formazioni ufficiali