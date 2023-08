Lazio-Genoa | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di domenica 27 agosto 2023) Ile isue Sky di, match valido per la seconda giornata di. Ci siamo, esordio in casa per i biancocelesti sconfitti all’esordio e per questo a caccia dei primi tre punti stagionali, come del resto il Grifone che è stato travolto in casa al ritorno nella massima. Chi avrà la meglio all’Olimpico? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 27 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Valon Behrami e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi. SportFace.

Entrambe le squadre hanno vinto, convincendo, nella prima giornata; i salentini hanno battuto in casa la, i toscani hanno espugnato il campo delma poi hanno perso in Conference League ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 18.30 Fiorentina - Lecce Juventus - Bologna 20.45Napoli - Sassuolo PREMIER LEAGUE 15.00 Sheffield United - Manchester City ...Nella guida tv del 27 agosto 2023 le gare di Serie A saranno visibili su DAZN; Sky;anche sui canali Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 27 agosto 2023 ci sono le gare valide per la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con ...

LIVE VIDEO, Lazio-Genoa: commenti in "La voce del Patrone rossoblù" e ne "Il Salotto del Grifone" con Gianni Fossati e Carlo Sciaccaluga ...Nel Napoli campione d'Italia contro il Sassuolo debutta Kvaratskhelia. La Juventus ospita il Bologna. In campo anche la Lazio per ripartire contro il Genoa, e Fiorentina-Lecce ...