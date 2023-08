Lazio-Genoa oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Entrambe sconfitte all’esordio,si affronteranno, domenica 27 agosto, per la seconda giornata diA. Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà trasmesso sia da Sky che da DAZN. Sarri riparte dal 4-3-3 e dovrebbe schierare Casale al fianco di Romagnoli in una difesa completata da Lazzari e Marusic, con Provedel in porta. Kamada va verso la conferma dal 1? in un centrocampo con Cataldi e Luis Alberto. In avanti tridente titolare: Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Tra i rossoblù, invece, Gilardino pensa al cambio di modulo: 3-4-2-1 con Malinoskyi in attacco insieme a Retegui e Gudmunsson, ma l’islandese è in dubbio per le vicende extra-campo. In mediana, tornano Sabelli ...