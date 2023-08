Lazio - Genoa e il tributo a D' Amico | sarà un momento speciale

(Di domenica 27 agosto 2023) ROMA - Il debutto in casa per lae l'omaggio a Vincenzo D', scomparso lo scorso 1° luglio. È stato onorato con l'amichevole giocata a Latina due settimane fa. Ma oggiricordato pure ...

... ci sarà una cerimonia a pochi istanti dal match contro il. Invitata la famiglia, a cui a ... che ci saranno in massa: previsti circa 40mila spettatori a spingere laverso la prima vittoria ...Su tutte, resiste quella della, ma adesso c'è anche ila ...Sfumata invece la pista, si sta aprendo sempre più quella che porta al. E pure l'intesa per la buonuscita con la Juve è praticamente cosa fatta. Ma in questa telenovela, ogni giorno ...

Corsport - Bonucci vuole restare in Serie A: è sfida Lazio-Genoa Tutto Juve

Leonardo Bonucci, difensore centrale classe 1987 in uscita dalla Juventus, vorrebbe restare in Serie A: come riportato dal "Corriere dello Sport", la trattativa con l'Union Berlino sarebbe in stand-by ...Sta finendo nel peggiore dei modi la lunga storia d'amore tra Leonardo Bonucci e la Juve. Tra frecciatine social e allenamenti a parte, l'ormai ex capitano bianconero è nel limbo tra un addio forzato ...