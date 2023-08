Lazio-Genoa 0-1 | Sarri | “Buon atteggiamento | ci è mancato il guizzo”

(Di domenica 27 agosto 2023) “Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto al Lecce per. La prima parte di gara è stata brutta, con timore, poi abbiamo fatto bene anche se ci èildecisivo di uno dei nostri attaccanti. Un passo in avanti che non basta visto il risultato, anche se è un po’ bugiardo. Ho visto comunque undiverso”. Lo ha detto il tecnico della, Maurizio, dopo la sconfitta contro il. “Mi preoccupa il fatto che abbiamo dei giocatori non ancora in condizione, anche i nuovi arrivati come Kamada. Ci sono queste situazioni da sistemare e lo stiamo pagando, ma se l’è questo lo metteremo a posto. All’inizio abbiamo perso tanti palloni in uscita siamo stati esposti e primi venti minuti sono stati ...

Alberto Gilardino, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida dell'Olimpico contro la. Le sue dichiarazioni: "Fare l'allenatore è molto più difficile, ma ...ROMA " Ladel secondo posto è già un lontano ricordo ed è davvero uno dei misteri di questo inizio di campionato. Dopo la caduta di Lecce, perde anche in casa contro unrivitalizzato in una ...Commenta per primo L'allenatore del, Alberto Gilardino, ha parlato a Sky Sport nel post - partita della sfida vinta contro laSACRIFICIO E SOFFERENZA - 'Sono felice per i ragazzi per come l'hanno interpretata. Avevo chiesto ...

Maurizio Sarri ha commentato così la sconfitta contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a Lecce anche solo nell'atteggimento. La fase iniziale è stata ...Continua il momento difficile per la Lazio, che crolla in casa 0-1 contro il Genoa.