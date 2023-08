Lazio – Genoa | 0-1 il tabellino

LA PARTITA Ilsi fa vivo già al 3' con Retegui: colpo di testa ravvicinato e primo campanello d'allarme per la. Ilva casualmente vicino al gol al 12': Vasquez crossa, il traversone ...Leggi anche0 - 1, gol di Retegui Fiorentina - Lecce 2 - 2, rimonta giallorossa LA PARTITA Pronti, via e il Napoli bussa. Di Lorenzo crossa, Raspadori conclude: palo dopo un minuto e il ...... già autore di un ribaltone di lusso nella prima giornata ai danni dellae, nella serata del ...dopo appena 3' con la testa di Gonzalez e la sua seconda rete di fila dopo quella rifilata al, ...

Il Genoa di Gilardino espugna a sorpresa l'Olimpico grazie al primo gol in Serie A di Mateo Retegui. Niente da fare per la Lazio di Sarri, alla sua seconda sconfitta in due giornate di campionato ...La Lazio perde per uno a zero contro il Genoa all'Olimpico. Seconda sconfitta in due partite per la squadra di Sarri ma che non mostra segnali di miglioramento dopo la trasferta di Lecce. I ...