Lazio-Genoa 0-1 | gol di Retegui

(Di domenica 27 agosto 2023) I biancocelesti ancora a quota zero, primi 3 punti per i liguri Laviene sconfitta in casa dal, che passa 1-0 all’Olimpico di Roma nel match della seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I biancocelesti di Sarri, al secondo k.o. in 180 minuti, sono ancora a zero punti. Ilsale a quota 3. Ilsi fa vivo già al 3? con: colpo di testa ravvicinato e primo campanello d’allarme per la. Ilva casualmente vicino al gol al 12?: Vasquez crossa, il traversone si trasforma in un tiro che centra l’incrocio dei pali. Lasta a guardare e i liguri passano al 16?. Frendrup calcia, Provedel respinge ma offre il pallone a, tap-in di testa e 1-0 per il. La ...

Commenta per primo: 0 - 1 Martinez 6 : nel primo tempo non si sporca neanche i guantoni. Attento nel finale sulle uscite alte. Sabelli 6 : tiene bene Zaccagni lontano dalle zone pericolose. Cala nel finale ...Commenta per primo: 0 - 1 Provedel 5,5 : imprecisa la sua respinta corta sul gol di Retegui. Si riscatta parzialmente nella ripresa con un paio di interventi che sventano potenziali pericoli. Lazzari 4 : ...Il Napoli ha battuto il Sassuolo 2 - 0 al Maradona in un match della 2/a giornata della Serie A. Per gli azzurri decidono Osimhen su rigore al 16 'e Di Lorenzo al 64'. A Roma ilbatte la1 - 0 grazie ad un gol di Retegui nel primo tempo (16'). .

Ufficiale la nomina dell'ex ct azzurro sulla panchina dell'Arabia ROMA – Esordio stagionale da incubo per la Lazio che dopo essere caduta a Lecce perde anche in casa contro un Genoa quadrato e cinico: ...ROMA (ITALPRESS) – Il Genoa vince la prima partita dopo il ritorno in Serie A battendo di misura, per 1-0, la Lazio nella seconda giornata di campionato. Allo stadio Olimpico ai rossoblù basta il gol ...