Lazio-Genoa 0-1 | basta un gol di Retegui per confermare la crisi dei biancocelesti

Commenta per primo: 0 - 1 Martinez 6 : nel primo tempo non si sporca neanche i guantoni. Attento nel finale sulle uscite alte. Sabelli 6 : tiene bene Zaccagni lontano dalle zone pericolose. Cala nel finale ...Commenta per primo: 0 - 1 Provedel 5,5 : imprecisa la sua respinta corta sul gol di Retegui. Si riscatta parzialmente nella ripresa con un paio di interventi che sventano potenziali pericoli. Lazzari 4 : ...Il Napoli ha battuto il Sassuolo 2 - 0 al Maradona in un match della 2/a giornata della Serie A. Per gli azzurri decidono Osimhen su rigore al 16 'e Di Lorenzo al 64'. A Roma ilbatte la1 - 0 grazie ad un gol di Retegui nel primo tempo (16'). .

[themoneytizer id=”99064-6] Nel post partita di Lazio–Genoa, il tecnico Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Felice per la prestazione, per i ragazzi, per come hanno interpretato ...Prima vittoria in campionato del Genoa che è passato sul terreno della Lazio. Una partita intensa dei rossoblù che hanno fatto vedere cose migliori rispetto al ko interno con la Fiorentina al debutto.