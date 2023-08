L’attacco da destra a Meloni | le Europee e l’estate del Pd L’analisi di Nicodemo

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) Malcontento a. La scadenza dellesempre più vicina, la difficoltà di assumere una posizione che possa in qualche modo recidere i legami con le proprie radici. Che, per dirla con Tolkien, quelle profonde non gelano mai. Il premier Giorgianon si trova solo a dover fronteggiare un’opposizione che ha trovato nella battaglia sul salario minimo un’apparente unità. I malumori suscitati a seguito della polemica sul libro del generale Vannacci adi Fratelli d’Italia e i punti di contatto di chi ha posizioni sempre più filorusse e sommette contro il successo del governo a seguito del suo posizionamento in politica estera non sono spine nel fianco da poco per il presidente del Consiglio. Da qui in avanti, sarà sempre di più il momento delle scelte, non facili. Per orientarci in questo sentiero ...