Nel corso della serata, forse per aver bevuto troppo, si è sentita male. La giovane, che è ... Subito dopo si passa a trattare un fatto di cronaca particolarmente grave: una ragazza di Latina, nel Lazio, qualche mese fa era stata bullizzata da tre compagni di classe. La deridevano ...

Latina, ragazzina si sente male in spiaggia: gli amici filmano le sue parti intime e pubblicano il video sui social TGCOM

Si è sentita male mentre partecipava a una festa in spiaggia con gli amici. Una ragazzina di Latina si è accasciata sulla sabbia. Invece di soccorrerla, i coetanei hanno filmato con il cellulare le su ...Una serata di festa tra amici, nel giorno clou dell'estate, Ferragosto. Al Lido di Latina, un gruppo di minorenni, ragazzi e ragazze, beve alcol, troppo, e una di loro inizia a ...