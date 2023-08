Latina | minorenne sviene in spiaggia | gli amici filmano le sue parti intime e pubblicano il video sui social La Procura apre un' inchiesta

(Di domenica 27 agosto 2023) Era con deglia una festa in, a. Si è sentita male ed è crollata a terra ma chi era con lei ne ha approfittato per prendere il cellulare e filmare le,...

... i genitori della giovane, unache frequenta un istituto superiore della città , hanno deciso di sporgere denuncia contro i responsabili. La procura della Repubblica diha aperto un'...Si è sentita male durante una festa in spiaggia e i suoi amici hanno registrato un video delle sue parti intime postandolo sui social. È successo adove una studentessastava partecipando a una festa in riva al mare con un gruppo di amici a Ferragosto . Dopo essersi accasciata sulla sabbia, però, la giovane non sarebbe stata ......il giornaleOggi , la ragazzina stava trascorrendo la giornata di festa con gli amici. Nel corso della serata, forse per aver bevuto troppo, si è sentita male. La giovane, che èe ...

Latina, minorenne sviene in spiaggia: gli amici filmano le sue parti intime e pubblicano il video sui social. ilmessaggero.it

La Procura per i minori di Roma ha aperto un'inchiesta a seguito della denuncia dei genitori di una ragazza minorenne di Latina, una studentessa di un istituto superiore del capoluogo pontino le cui ...È accaduto a Ferragosto in una serata tra adolescenti. I genitori della giovane hanno sporto denuncia e la Procura dei Minori indaga per diffusione di immagini pedopornografiche Latina, 27 agosto 2023 ...