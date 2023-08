Las Patronas | le donne che sfidano la legge per aiutare i migranti

Leggi su dilei

(Di domenica 27 agosto 2023) Viviamo in una società fortemente individualista. Un dato di fatto, questo, sottolineato spesso da sociologi, psicologi e intellettuali del nostro tempo che hanno individuato in quell’atteggiamento volto a massimizzare il proprio valore personale, il più grande fallimento della nostra società. Senza entrare nel dettaglio del dibattito, portato avanti da chi sostiene le esigenze della collettività, da una parte, e gli interessi personali dall’altra, è doveroso precisare che l’indipendenza e l’autonomia non escludono per forza la collaborazione con gli altri e la solidarietà nei confronti di chi si trova in posizioni diverse dalle nostre. Che esistono persone che scelgono consapevolmente, ogni giorno, digli altri. Che scelgono di non voltarsi dall’altra parte davanti alle ingiustizie e alle richieste d’aiuto, anche se questo può compromettere la loro intera ...