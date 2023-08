Landucci | «Allegri ha avuto un piccolo malore | ma nulla di grave Sul rigore? C’è un arbitro che decide»

(Di domenica 27 agosto 2023) Il vice allenatore della Juventus Marcocommenta il pari casalingo con il Bologna ai microfoni di Dazn. Le sue parole:è influenzato giusto? “Sì, ogni tanto manda me per farmi vedere. Sì, haun, madi”. Ci si aspettava un risultato diverso dopo Udine. Cosa avete trasmesso alla squadra dopo una partita dai due volti? “Sì, sono d’accordo. Abbiamo detto alla squadra che ha fatto un ottimo secondo tempo. E’ partita un po’ contratta, ha girato poco velocemente la palla, poi ci sono anche gli avversari. Forse abbiamo risentito anche della prima partita in casa, volevamo spaccare il mondo, ma ci vuole anche un po’ di calma. Io sono per guardare le cose positive, abbiamo fatto un ottimo secondo ...

Juventus - Bologna, ha parlato alla fine del match. Ecco come il tecnico livornese ha analizzato il pareggio dello Stadium Per la terza volta in altrettanti anni Massimiliano alla seconda giornata non riesce a vincere la partita. Insomma, col senno di poi c'era anche da aspettarselo.

