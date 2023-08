Lampedusa al collasso | nell’hotspot ci sono oltre 4mila migranti Il prefetto | “Non è umanitario insistere su sbarchi”

(Di domenica 27 agosto 2023)alciè aldi contrada Imbriacola, infatti, al momento vicirca. E glinon accennano a diminuire. Mentre alcune grandi navi vengono dirottate su altri porti, come quello di Genova, ildi Agrigento Filippo Romano lancia un appello alle Ong affinché non portino altrisull’isola: “Il messaggio che è importante che le Ong comprendano è che non farle attraccare anon significa voler fare loro un danno o creargli ulteriori problemi. Significa soltanto che ...

Ad un certo punto, si sono contati 4.121 migranti e rifugiati nell'hotspot di, che ha rischiato ilper l'ennesima volta. PUBBLICITÀ La statistica precisa: venerdì sono arrivati sull'isola 1.918 persone in 65 diversi sbarchi e altre 1.515 persone in 39 sbarchi ...Sbarchi anche sulla terraferma Non soltanto soccorsi nelle acque antistanti, o al largo, di. Ma anche arrivi direttamente sulla terraferma: 6 i gruppi di migranti che sono stati ritrovati ...... la situazione degli sbarchi asta diventando sempre più difficile. 63, quelli registrati ... L'hotspot di contrada Imbriacola è di nuovo alcon quasi 4 mila ospiti, fra cui 243 minori ...

Migranti, Lampedusa al collasso. Il prefetto: «Stop profughi». Nell’hotspot ci sono oltre 4mila persone ilmessaggero.it

ROMA Matteo Salvini torna alla carica sui migranti. Sferza l'Europa, il vicepremier e leader della Lega, «dopo tante chiacchiere deve muoversi, si deve svegliare e aiutarci».Lampedusa è di nuovo al collasso. Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima in Italia: dalla mezzanotte di ieri si sono registrati 63 sbarchi per la mag ...