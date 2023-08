L’ad del Bologna furioso a Dazn | «Episodio allucinante | una follia Ci hanno tolto una vittoria certa»

(Di domenica 27 agosto 2023) L’amministratore delegato delClaudio Fenucci recrimina per la mancata concessione del calcio di rigore alnel secondo tempo: «Faccio questo lavoro da venticinque anni, non mi avete visto spesso dopo la partita a parlare di arbitri. Faccio i complimenti alla mia squadra, un errore arbitrale clamoroso haunaperché c’era rigore ed espulsione. Sono qui per il rispetto della squadra e della tifoseria che si è vista togliere unanon banale con la Juventus. Dispiace molto, ma questi episodi sono allucinanti. Iling ha falciato il nostro giocatore, è un errore insopportabile nell’era del Var. L’amarezza è perché stiamo lavorando da anni con discreto successo sulla tecnologia. Fui tra quelli a chiedere l’intervento anticipato del Var. È una ...

...aveva fatto sapere che era in corso una collaborazione con'...in corso una collaborazione con'aeronautica militare e i vigili...il costone della tonnara costringendo alcuni residenti......e in atto è stata valutata per la giornata lunedì 28 agosto'... Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settoriPiemonte, ... albero cade sulla tangenziale vicinoAssago: disagi per gli ...Tim Weah,'unico altro giocatore nuovo, è uomo adatto per ... maAllegri sarebbe servito Lukaku. E chissenefrega dello spettacolo,... ma finché la tessituragioco resterà affidata a Locatelli ...