La tempesta è arrivata | quali sono le zone più a rischio

(Di domenica 27 agosto 2023) Tanto tuonò che piovve. LaBetty ha già attraversato le Alpi e ora punta dritto a invadere tutto il resto della Penisola. Secondo i modelli illustrati dal colonnello Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, nella giornata di domenica 27 agosto l'Italia sarà letteralmente spezzata in due col maltempo che sta imperversando in tutto il nord e che scenderà presto anche nelle regioni del centro, soprattutto Toscana e Sardegna. Ma il peggio deve ancora venire. Con le prime ore di lunedì 28 agosto, infatti, lasi allargherà e, oltre a coivolgere le regioni settentrionali, spazzerà anche Sardegna, versante tirrenico, fino a Campania e Calabria tirrenica. In moltesi verificheranno fenomeni anche molto intensi con nubifragi e grandinate accompagnate da venti molto forti. Le regione più colpite da questa ...

Appenala ragazza nota qualcosa di diverso nello stallone, che si allontana spesso da solo ... Io sonoLa regista Katja von Garnier , già dietro la macchina da presa del predecessore, ...... è importante sottolineare che, escludendo questi fattori, la squadra di Allegri sarebbe... in arrivo altri 32mila SMS con lo stop 25 Agosto Attualità Meteo, nel weekend arriva la...Dopo l'ennesima ondata di calore che èpuntuale anche a fine agosto, sull'Italia sta per arrivare il ciclone Poppea ma anche le conseguenze dellaBetty , che nelle ultime ore ha ...

Maltempo in Lombardia e Piemonte: alberi caduti, tetti scoperchiati e traffico paralizzato Il Sole 24 ORE

1' di lettura 27/08/2023 - La Protezione civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo per forte vento valida per tutta la giornata di lunedì 28 agosto. Per la giornata di lunedì sono previsti per la ...I primi effetti della tempesta in arrivo sull'Italia si stanno registrando al Nord e i temporali violenti di Torino e Milano di ieri ne sono la testimonianza. Così il meteorologo Stefano Bernardi, so ...