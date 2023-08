La strage di Jacksonville | così cresce il terrorismo nazi - suprematista

Laè avvenuta lo stesso giorno in cui 5 anni fa un cecchino uccise 2 persone e ne ferì altre ...suicidarsi puntare la pistola contro se stesso durante un torneo di gioco nel vecchio...Poco prima di compiere la, il killer animato da odio razziale ha telefonato ai suoi genitori ...è una delle città in cui le tensioni razziali sono esplose con maggiore violenza. ...L'ultima sparatoria di massa è avvenuta nella tarda mattinata di sabato a, in Florida, nel giorno del quinto anniversario di un'altranella città e nel giorno in cui migliaia di ...

A Jacksonville, in Florida, quattro persone afroamericane sono state uccise ieri a colpi di arma da fuoco. Perché afroamericane, perché nere. A sparare un uomo bianco, che dopo la strage si è tolto la ...L'ultima sparatoria di massa è avvenuta nella tarda mattinata di ieri a Jacksonville, in Florida. Una pistola con una svastica incisa, un manifesto contro gli afroamericani, un fucile d'assalto. C'è ...