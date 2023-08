La Sicilia brucia | turisti portati in salvo via mare

Protezione civile, oggi 30 richieste intervento aereo Ma gli incendi non hanno colpito solo la. Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal ...Almeno 36 gli incendi da fronteggiare nell'isola. Schifani: 'Nessun ferito e nessun danno alle ...Intale ostacolo si chiama "malamministrazione" . È la giusta nemesi per un'isola ... A scanso d'equivoci, non sto parlando dell'araba fenice, chein volo tra Scilla e Cariddi e rinasce ...

Brucia la Sicilia, divampati 36 incendi, tutti i fronti del fuoco BlogSicilia.it

Il rogo lungo la pista di atterraggio degli aerei. A Tonnara di Scopello i turisti portati in salvo via mare, ad Alcamo i residenti lasciano le abitazioni ed è stata chiusa la statale 119 di Ghibellin ...Sono 36 gli incendi in corso in Sicilia. Per fronteggiare i roghi sono impegnati i forestali e i vigili del fuoco su decine di fronti.