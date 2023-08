La sfida per i cattolici è nelle parole del Papa | il piano A Scrive Chiapello

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) Sempre più evidente appare una certa tendenza nel mondo cattolico, in particolare dalla partesta democratica, ossia quella progressista, attualmente la più clericale e saldamente alleata di quella cristianista, destrorsa, nella difesa delle fratture tra, a ritagliare la visione socio-politica diFrancesco senza coglierla nella sua complessità. Insomma esiste un “A” ma si continuano a cercare “piani b”, come visto durante il Meeting di Rimini, parziali, settoriali e quindi a rischio di influenza ideologica, retorici, come se la giocoleria semantica possa guadagnare qualche ruolo oltre la cinta intellettualista, senza mai avere il coraggio pieno del campo politico, sottacendo, inoltre di esplicitare l’ispirazione, quasi aderendo alla tendenza ad una fede ridotta a fatto intimistico e ...