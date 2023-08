La Roma ora attacca | va alla ricerca del gioco | e perde 2-1 col Verona Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 agosto 2023) Laha perso 2-1 asottolinea la differenza con l’anno scorso. La squadra di Mourinho (squalificato) ha giocato all’attacco tutta la partita, si è sbilanciata, ha subito due gol (uno su incertezza di Rui Patricio) e ha segnato un solo gol. Scrive: Ilè in testa a punteggio pieno, ha vinto un’altra partita, come quella di Empoli, aggrappandosi a un orgoglioso e sofferente calcio di passione e resistenza e in definitiva dando una lezioneleziosa, che s’è persa come se fosse impossibile conciliare bellezza e concretezza: ha giocato al contrario dell’anno scorso e al contrario infatti è andata, perché ladelha come scollato una squadra che s’è presentata al ...