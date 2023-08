La rentrée di Meloni a Palazzo Chigi e i dossier che attendono il governo

Leggi su agi

(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - Una foto postata sui social, che la vede nel suo ufficio didi nuovo al lavoro dopo le vacanze, "per costruire un'Italia che torni a pensare in grande, a essere consapevole del suo valore e delle sue potenzialità ancora inespresse". Così il premier Giorgiaha scelto di comunicare la rentrée, che la vedrà già da lunedì intenta a confrontarsi con colleghi die alleati in maggioranza suipiù urgenti. Ancora non c'è una convocazione ufficiale, ma il primo appuntamento sarà lunedì prossimo, con la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, al di là di quello che sarà l'ordine del giorno ufficiale, la marcia di avvicinamento all'impostazione della prossima Legge di Bilancio, con la relativa declinazione delle priorità in base alle quali indirizzare le ...