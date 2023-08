La Promessa | anticipazioni 28 agosto | Salvador deve andare in guerra Parte anche Leonor

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 agosto 2023) La28: la telenovela spagnola si sta facendo sempre più appassionante…Nella prossima puntata ci saranno duenze, quelle di, per due destinazioni molto diverse. Diverse ovviamente sarannole reazioni. Cos’altro accadrà? Vediamolo insieme! Maria non ce l’ha fatta:partire! Intanto Jana… Nell’appuntamento di lunedì vedremo che, nonostante Maria abbia fatto il possibile per evitarlo, usandoil denaro, il “suo”dovrà per forzaal fronte. Ovviamente lei sarà a terra. In più ormai conosce le intenzioni di Jana nei confronti del barone e nonostante tutto vorrà fare desistere l’amica. La ...