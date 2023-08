La Promessa anticipazioni 28 agosto 2023 | Manuel e Jana pronti a fuggire? Lei non si presenta

(Di domenica 27 agosto 2023) Nellede La, in onda il 28su Canale5, il clima si fa teso e avvincente.sono al centro dell’attenzione, con una fuga d’amore che si prospetta, ma che potrebbe essere minacciata da un inaspettato ostacolo. Nel frattempo, Maria si trova a dover agire per impedire un grave gesto die le conseguenze rischiano di essere imprevedibili. Cruz e Alonso danno il loro consenso per il viaggio di Leonor a Parigi, mentre Camillo indaga per proteggere Jimena. Puntata La, 28, Fuga Incerta Nell’episodio del 28stanno ...

La: Maria narcotizza Jana e le impedisce di aggredire il Barone Jana è passata all'attacco contro il Barone . La ragazza ha cominciato a scrivergli messaggi minatori e si è ...Terra Amara: Zuleyha fa unaa Demir! Tutto il paese è scosso per la tragica - e violenta - morte della donna , ma nessuno è tanto addolorato quanto Demir . Quest'ultimo non ...... che sarà trainato da una doppia puntata de La. A patire dalla prima settimana di ...del 28 agosto: Emine nasconde la relazione con Faruk Sultan è preoccupata per la figlia: ha ...

La Promessa Anticipazioni 28 agosto 2023: Manuel dà appuntamento a Jana per fuggire insieme ma lei non si presenta! ComingSoon.it

Jimena vorrebbe rimanere realmente incinta per non rischiare di essere smascherata, ma Manuel non riesce ad avere rapporti ...Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 agosto 2023 su Canale5. Intanto Jana... (ComingSoon.it) Tornano le Anticipazioni Spagnole de La Promessa con una ...