La Promessa Anticipazioni 28 agosto 2023 | Manuel dà appuntamento a Jana per fuggire insieme ma lei non si presenta!

(Di domenica 27 agosto 2023) Vediamoledella puntata de Lain onda il 28su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano chevorràconma lei non leggerà il suo messaggio e non si presenterà all'con lui.

Terra Amara: Zuleyha fa unaa Demir! Tutto il paese è scosso per la tragica - e violenta - morte della donna , ma nessuno è tanto addolorato quanto Demir . Quest'ultimo non ...... che sarà trainato da una doppia puntata de La. A patire dalla prima settimana di ...del 28 agosto: Emine nasconde la relazione con Faruk Sultan è preoccupata per la figlia: ha ...La: Arriva Gregorio, un rivale per Don Romulo Don Romulo verrà violentemente rimproverato sia da Cruz che da Don Alonso , dopo che la marchesa avrà scoperto Lope nelle cucine . ...

La Promessa Anticipazioni Spagnole: tre nuovi personaggi in arrivo nella Soap. Ecco chi sono... ComingSoon.it

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 28 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.Nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna, Pia darà finalmente alla luce il suo bambino, ma le cose si riveleranno più complicate del previsto, visto che mamma e figlio rischieranno di perdere la ...