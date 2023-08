La profezia di Prigozhin prima di morire | Come un aereo

(Di domenica 27 agosto 2023) Le inquietanti parole dell'ex capo della Wagner in un'intervista pubblicata due mesidel tentato "golpe" del 23 giugno scorso. Si accendono le teorie del complotto

L'intervista con inquietante profezia di Prigozhin: "Russia come aereo che esplode" - video RaiNews

Le inquietanti parole dell'ex capo della Wagner in un'intervista pubblicata due mesi prima del tentato "golpe" del 23 giugno scorso. Si accendono le teorie del complotto ...Siamo entrati in un "punto di ebollizione" dice Prigozhin riferendosi alla Russia. "Devo dirlo onestamente, siamo sull'orlo del disastro e se queste viti non vengono aggiustate l'aereo si sbriciolerà ...