(Di domenica 27 agosto 2023) Yevgenyin un’intervista rilasciata qualche mese fa, ha paragonato laa unin avaria, che rischiava di esplodere in. Il canale Telegram vicino al gruppo Wagner “Grey Zone” ha riproposto questo framdi intervista: “Non mentirò, devo dire onestamente che ladel, e se le viti non saranno strette adeguatamente, l’si sgretolerà in”. Poco prima aveva detto: “Oggi abbiamo raggiunto il punto di ebollizione”, dicendosi pronto ad essere “ucciso” piuttosto che mentire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prima fra tutte quella, già circolata nei giorni scorsi, chein realtà non sia morto e che si appresti a ricomparire al momento opportuno. "Non mentirò, devo dire onestamente che la Russia ...sapeva tutto della sua morte A quanto pare sì. È quanto emerge da una vera e propriadello stesso ex capo della Wagner poco prima di morire. A fine aprile, in un'intervista ...Ladi Gavrilov dopo la morte diSecondo gli analisti militari ci sono già stati 'attacchi su piccola scala nel nordest, nel settore Kupyansk - Lyman' con cui le forze russe hanno ...

La Russia paragonata a un aereo che rischia di disintegrarsi in volo: la metafora usata da Yevgeny Prigozhin in un'intervista qualche mese fa, e riproposta ora da un canale Telegram vicino alla sua Wa ...