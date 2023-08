“La Piazza” | la kermesse politica di Affaritaliani a Ceglie Messapica dal 26 al 28 agosto

(Di domenica 27 agosto 2023) È iniziata ieri, sabato 26, e durerà fino a lunedì 28"La- Il Bene Comune", ladi.it intitolata "Meloni d'autunno". Tra gli ospiti i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e altri tre ministri: Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Nel programma anche altri rilevanti rappresentanti dellaitaliana, del giornalismo e dell'imprenditoria, tra cui Carlo Calenda, segretario di Azione; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia e Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI.

Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, in collegamento a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica. E' quanto emerge dal nuovo sondaggio 'L'opinione degli italiani: il governo Meloni', realizzato da Lab21.01, che verrà presentato in apertura della seconda serata della Piazza.

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Nel Consiglio dei ministri di domani inizieremo a parlare della manovra". Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia a La Piaz ...Ospiti dalle 19.15 i Ministri Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Fitto, Ministro ...